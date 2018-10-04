Пак Хэ Ми возвращается в мюзикл...

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Актриса театра и кино Пак Хэ Ми приняла решение вернуться в мюзикл, после случившегося с её супругом Хван Мином. Напомним, 27 августа 2018 года Хван Мин в нетрезвом состоянии врезался в стоявший на обочине 25-тонный грузовой автомобиль. Вследствие столкновения в аварии погибла 20-летняя стажерка и 33-летний режиссер, находящиеся в автомобиле Хван Мина. После случившегося Пак Хэ Ми приостановила всю актерскую деятельность и ушла из поля зрения прессы. 28 октября стало известно, что с 3 ноября Пак Хэ Ми будет появляться на сцене мюзикла «О! Кэролл!» (오!캐롤). Многие поклонники таланта артистки отправляют ей сообщения с поддержкой пережить этот тяжелый момент в жизни.