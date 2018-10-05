Консультационный центр экономического сотрудничества

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14 сентября в Кэсоне открылся оперативный пункт связи двух Корей. Фактически он представляет собой восстановленную и расширенную версию Консультационного центра межкорейского экономического сотрудничества, открытого в 2005 году. Появление специальной площадки для постоянных контактов между двумя Кореями в рамках экономического сотрудничества имело большое значение. Это была первая постоянно действующая структура для совместной работы южан и северян. Для некоторых из южнокорейских предприятий их бизнес с Севером начинался именно с этого центра. В феврале 2008 года объект был переименован в Консультационный центр межкорейских обменов и сотрудничества. Однако ввиду резкого ухудшения межкорейских отношений из-за нерешённости северокорейской ядерной проблемы были приостановлены Кэсонский промышленный и Кымгансанский туристический проекты. В связи с этим был закрыт и совместный Консультационный центр на границе.