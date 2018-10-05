Совместный проход спортсменов Юга и Севера вместе на Азиатских играх среди спортсменов с ограниченными возможностями

6 октября в Индонезии начнутся Азиатские игры среди спортсменов с ограниченными возможностями. Данное спортивное событие примечательно тем, что в нём впервые примут участие объединённые команды Юга и Севера по настольному теннису и в комплексном плавании. Кроме того спортсмены из двух Корей совместно пройдут на церемонии открытия. В этому году в состязаниях примут участие более трёхсот южнокорейских и 23 северокорейских спортсмена. РК поставила цель завоевать 33 золотые, 43 серебряные и 39 бронзовых медалей, заняв третье место в общем командном зачёте. Впервые спортсмены Юга и Севера приняли совместное участие в церемонии открытия летних Олимпийских игр в Сиднее в двухтысячном году. Однако до сих пор в состязаниях среди спортсменов с ограниченными возможностями совместных выходов не совершалось.





Участие в соревнованиях объединённой команды берет начало в 1991 году. Тогда женская команда Юга и Севера завоевала золото на мировом первенстве по настольному теннису, одержав в финале победу над командой Китая, а мужская команда вышла в полуфинал. С тех пор спортсмены выходят под флагом с изображением Корейского полуострова под народную песню «Ариран». В том же году спортсмены двух стран приняли участие в первенстве по футболу, проходившем в Лиссабоне. Однако после этого наступила долгая пауза, и лишь в 2018 году, спустя 27 лет, женская объединённая команда по хоккею приняла участие в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане. В мае этого года спортсмены Юга и Севера также приняли совместное участие в соревнованиях по настольному теннису, а в августе на Азиатских играх в Индонезии – по женскому баскетболу, гонкам на каноэ и в академической гребле.



