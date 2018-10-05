Частично отменён запрет на занятия по английскому языку в детских садах

Министерство образования РК частично отменило принятый в декабре прошлого года закон о запрете на занятия по английскому языку в детских садах. Причиной изменения законодательства стала необходимость регулирования и контроля данной сферы образования в дошкольном возрасте. В настоящее время, когда английский является мировым языком, родители не жалеют средств на обучение своих детей. В результате, возрос спрос на обучение английскому языку в дошкольном возрасте, и начали открываться различные дошкольные учреждения с углублённым изучением английского языка. Поэтому Министерство образования было вынуждено принять соответствующие меры. Однако большинство родителей не поддержали данные изменения. По их мнению, в результате роста сектора частных уроков английского языка велика вероятность повышения финансовой нагрузки на семейный бюджет. Поэтому в свете последних событий данный запрет был отменён ровно через 10 месяцев после его принятия. Таким образом, в определённой степени было подорвано доверие к политике правительства.





В министерстве образования не подумали о реальных последствиях изменения законодательства, а именно, о больших затратах на частное обучение языку, а также возможной разнице в получаемом образовании в зависимости от дохода семьи. В результате общественных возмущений чиновники были вынуждены пересмотреть своё решение и разрешить внеурочные занятия по английскому языку в детских садах. Однако проблема не решена полностью. В настоящее время обучение английскому языку частично разрешено в детских садах, но по-прежнему остаётся запрещённым в первом и втором классах начальной школы. В министерстве образования обещают рассмотреть данный вопрос в ближайшее время.