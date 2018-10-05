



Восточному дубу, повествующему о главной героине - колдунье, 170 лет, 150 из них он провел живым, а 20 - мертвым. Основное повествование рассказа начинается с того, что дуб предвещает смерть колдуньи. Раньше женщина всегда приходила к дереву в любую погоду и в любом состоянии, в засуху и даже по праздникам.









Колдунья закопала под моим стволом три своих ребенка. Всем им не было и десяти лет. Тело первого ребенка она закопала у моих корней с южной стороны, а два других - у корней с севера и востока.





명두집은 내 밑동에다 세 아이를 묻었다

모두 생후 열흘도 채 안된 아이들이었다.

첫 아이의 시신은 남쪽으로 난 뿌리 밑에,

나머지 두 아이는 각각 북쪽과 동쪽 뿌리 아래 묻혔다.









#Из интервью с профессором Пан Мин Хо кафедры корейского языка и литературы Сеульского национального университета:

Призывая людей не забывать о смерти, колдунья призывает не забывать о погибших детях, о предках, о нашей истории, ведь в противном случае мы можем утратить собственную мистичность, жизненную энергию, истинность, аутентичность и искренность. Колдунья знает это, хотя нигде специально не училась.









Чтобы выжить, не надо бояться смерти. Страх смерти порождает в тебе эту проклятую болезнь. Знай, что смерть спасает людей. Ты должна жить, чтобы гибель твоих детей во имя твоей жизни не стала напрасной. Помни об этом! Помни о смерти!





죽지 않으려면 죽는 걸 겁내선 안 돼.

죽는 걸 겁내니까 지랄 염병 속병이 생기지.

니가 죽는 순간 애도 진짜로 죽어버린다는 걸 알아야 돼.





죽음이 사람을 살리는 이치를 알아야 해.

죽은 애들이 너를 살렸듯이

니가 살아야 걔들 죽음이 헛되지 않게 되는 거잖아.

잊지 말라니까.

불망!“









Писатель Ку Хё Со родился в 1958 году в г. Инчхоне. В 1987 году он дебютировал в литературных кругах с рассказом "Мади". В 2014 году стал лауреатом 45-й литературной премии им. Ким Дон Ина. Рассказ "Реликвии" был опубликован в 2005 году, а в 2006 году был отмечен литературной премией им. Хван Сун Вона.