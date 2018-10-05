Тенденция повышения базовой учётной ставки

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Средняя учётная ставка центральных банков развитых стран превысила 1%. Об этом сообщили 2 октября в компании JP Morgan Chase, которая занимается сбором соответствующих данных. Политика нулевой процентной ставки поддерживалась мировыми державами на протяжении десяти лет. Она была введена сразу после глобального финансового кризиса 2008 года, чтобы подогреть экономику и обеспечить ликвидность денежных средств.

Политика количественного смягчения, проводившаяся в США, подразумевала понижение ставки до 0-0,25%, однако после восстановления экономики с декабря 2015 года США приступили к постепенному повышению учётной ставки до её нормального уровня. В прошлом месяце учётная ставка федеральной резервной системы США была откорректирована третий раз за этот год на 0,25%, составив 2-2,5%. Япония и Евросоюз пока сохраняют базовую учётную ставку на прежнем уровне, однако планируют до конца этого года завершить политику количественного смягчения и, соответственно, повысить ставку. По прогнозам специалистов JP Morgan Chase, в течение года средняя учётная ставка развитых стран вырастет до 1,6%.

В свете вышеупомянутых событий повышение учётной ставки последовало и в развивающихся странах. Вслед за США её повысил Центральный банк Индонезии - до 5,75%. Центробанк Филиппин также последовал этому примеру и повысил ставку до 4,5%. То же самое сделали в Чехии и Гонконге.

Банк Кореи тоже рассматривает возможность повышения учётной ставки. Сейчас она составляет 1,5%, то есть на 0,75% ниже по сравнению с учётной ставкой США. Если разница будет расти и дальше, это может вызвать отток зарубежных капиталов с южнокорейского рынка. С другой стороны, сейчас в Республике Корея не самые благоприятные условия для повышения учётной ставки из-за сложностей на рынке труда, постепенного снижения прогнозов экономического роста, сокращения инвестиций в строительство и падения деловой активности. В такой ситуации повышение учётной ставки может привести к дальнейшему сокращению инвестиций, росту задолженности домохозяйств и ухудшению экономической ситуации. Тем не менее, правительство активно обсуждает необходимость её повышения.