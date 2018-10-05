Военные Юга и Севера приступили к разминированию ДМЗ

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1 октября военные Юга и Севера начали разминирование объединённой зоны безопасности в пограничном пункте Пханмунчжом и участка демилитаризованной зоны в уезде Чхольвон-гун провинции Канвондо. Ликвидация мин и прочих неразорвавшихся боеприпасов проводится в рамках реализации договорённостей в военной области, достигнутых в ходе межкорейского саммита в Пхеньяне.

Согласно договорённостям, на первом этапе разминирование осуществляется в объединённой зоне безопасности, чтобы подготовить её к полной демилитаризации. Юг и Север проводят работы на своей территории на протяжении 20 дней, при этом вероятность обнаружения мин на этом участке довольно низка. Изначально демаркационная линия не проходила по объединённой зоне безопасности, которая являлась свободной для доступа представителей обеих стран и имела на своей территории смешанные караульные посты. Однако после того, как в 1976 году северокорейский военный убил топором американского офицера, зону разделила бетонная демаркационная линия. Смешанные караульные посты были ликвидированы, а любые личные контакты запрещены. В настоящее время караульные по обе стороны границы вооружены пистолетами. Однако были случаи, когда северокорейские солдаты открывали стрельбу из винтовок по своим гражданам, пытавшимся бежать на Юг.

Разминирование участка на возвышенности Хвасальмори на территории уезда Чхольвон-гун провинции Канвондо продлится до 30 ноября, после чего стороны смогут приступить к поиску останков военных, погибших в боях 29 июня и 11 июля 1953 года. Предполагается, что в этом районе похоронены примерно 200 южнокорейских военных, 300 солдат ООН из США, Франции и других стран и, конечно, северокорейские солдаты.

После разминирования можно будет приступить к работам по строительству дороги, соединяющей Юг и Север. Её первый участок планируется построить до конца этого года. С апреля будущего года представители Юга и Севера намерены приступить к основному этапу работ по поиску останков погибших военных. Все вышеупомянутые работы требуют тесного сотрудничества между военным руководством обеих Корей. Эксперты ожидают, что в случае их успешного проведения военная напряжённость на Корейском полуострове снизится.