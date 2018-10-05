Суп кимчхи ттигэ - спасение в холодную погоду Часть 1 (김치찌개 1)

Частично отменён запрет на занятия по английскому языку в детских садах
2018-10-05
#Мир корейской кухни l 2018-10-02
Суп кимчхи ттигэ - один из основных в корейской кухне, ведь его всегда можно сварить из остатков квашеных овощей кимчхи, которые, как правило, есть в каждом доме. В холодную погоду наваристый суп кимчхи ттигэ может стать отличным спасением и источником питательных веществ. Подробнее об этом универсальном блюде вы узнаете в выпуске передачи "Мир корейской кухни" от 2 октября.
2018-10-05
2018-10-04
2018-10-04