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Суп кимчхи ттигэ - спасение в холодную погоду Часть 1 (김치찌개 1)

#Мир корейской кухни l 2018-10-02

Сеул сегодня

ⓒ Getty Images Bank

Суп кимчхи ттигэ - один из основных в корейской кухне, ведь его всегда можно сварить из остатков квашеных овощей кимчхи, которые, как правило, есть в каждом доме. В холодную погоду наваристый суп кимчхи ттигэ может стать отличным спасением и источником питательных веществ. Подробнее об этом универсальном блюде вы узнаете в выпуске передачи "Мир корейской кухни" от 2 октября.

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