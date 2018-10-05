Глобальный успех бойз-группы «Бантхан сонёндан»!

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Южнокорейская бойз-группа «Бантхан сонёндан» – на пике своей популярности! 12 октября по местному времени её участники приняли участие в популярном британском развлекательном ток-шоу 'The Graham Norton Show' телеканала 'BBC'. Кроме того, участники «Бантхан сонёндан» приняли участие в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 24 сентября в 12 часов по местному времени в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке группа приняла участие в новой кампании ЮНИСЕФ (Детский фонд Организации Объединенных Наций) под названием «Поколение без границ». Подробнее обо всём этом вы узнаете в очередном выпуске программы «Новости шоу-бизнеса» от 3 октября.