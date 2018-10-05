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Радио Романс (3) 왜 그래?

#Говорим как герои сериалов l 2018-10-08

Говорим как герои сериалов

Фраза недели 

왜 그래?

[Вэгырэ] 

Что-то случалось?


Грамматика 

왜 - это наречие, которое имеет значение «почему, зачем». 그래  происходит от прилагательного 그러하다, имеющее значение «так». К нему присоединяется окончание глагола в форме разговорной речи повелительного наклонения 그리해 в сокращенном виде 그래. 왜 그래 дословно переводится «почему так?» Такой вопрос задается при таком случае, как в нашем: говорящий замечает необычную атмосферу, скорее всего напряженную, неприятную, но ему непонятно какова причина. Также можно использовать, когда хочешь узнать, почему так плохое настроение у собеседника. Вот таким образом, выражение 왜 그래 мы перевели как «что-то случалось?»


- 다들 기분이 안 좋아보여. 왜 그래?

- У всех настроение плохое. Что-то случалось?


- 어디 아파? 왜 그래?

- Ты болеешь? Что такое?



Помимо этого мы попробовали выучить другие выражения. 


무슨 일이야? –  «Что случилось?»

상황 설명 좀 해줘 – «Объясни мне ситуацию».


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