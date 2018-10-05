Радио Романс (3) 왜 그래?

Фраза недели

왜 그래?

[Вэгырэ]

Что-то случалось?





Грамматика

왜 - это наречие, которое имеет значение «почему, зачем». 그래 происходит от прилагательного 그러하다, имеющее значение «так». К нему присоединяется окончание глагола в форме разговорной речи повелительного наклонения 그리해 в сокращенном виде 그래. 왜 그래 дословно переводится «почему так?» Такой вопрос задается при таком случае, как в нашем: говорящий замечает необычную атмосферу, скорее всего напряженную, неприятную, но ему непонятно какова причина. Также можно использовать, когда хочешь узнать, почему так плохое настроение у собеседника. Вот таким образом, выражение 왜 그래 мы перевели как «что-то случалось?»





- 다들 기분이 안 좋아보여. 왜 그래?

- У всех настроение плохое. Что-то случалось?





- 어디 아파? 왜 그래?

- Ты болеешь? Что такое?









Помимо этого мы попробовали выучить другие выражения.





무슨 일이야? – «Что случилось?»

상황 설명 좀 해줘 – «Объясни мне ситуацию».



