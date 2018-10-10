На Чечжудо растёт проблема нелегалов

В этом году на южнокорейском курортном острове Чечжудо резко выросло количество нелегалов, попавших туда в рамках безвизового режима. Система безвизового въезда иностранных туристов на остров Чечжудо была введена в соответствии со специальным законом, принятым в 2001 году в целях увеличения количества туристов. 1 июля 2006 года Чечжудо получил статус специальной самоуправляемой провинции. Он придаёт гораздо более широкие административные полномочия по сравнению с другими провинциями и городами. Это связано со стратегией правительства по созданию там центра туризма и высокотехнологичной промышленности.





Обычно, при въезде в РК все иностранцы обязаны иметь визу. Исключением являются граждане стран, с которыми подписаны соглашения о безвизовом режиме на короткий срок. На острове Чечжудо всё наоборот. Все иностранцы, за исключением выходцев из ряда стран, могут попасть на остров без визы на 30 дней. Но в этом случае турист не имеет права выезжать в другие районы страны, а нарушители этого правила считаются нелегалами. Однако, такой особый режим острова подвергается критике из-за больших отрицательных последствий. На первый план вышла проблема роста преступлений среди иностранцев, в особенности нелегалов. В 2013 году на острове насчитывалось лишь 1.285 нелегалов. Однако по состоянию на конец июля 2018 года показатель превысил 11 тыс. человек, что почти в 9 раз больше, чем 5 лет тому назад. Если значительная часть из них сумеет выехать за пределы острова, то это будет проблема всей страны. Другими словами, курортный остров Чечжудо, по сути, стал каналом проникновения в страну нелегалов.