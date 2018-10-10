Завершилась акция распродаж - Korea Sale FESTA

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Korea Sale FESTA проходила с 28 сентября по 7 октября. Это мероприятие является крупнейшим в стране фестивалем распродаж. Насколько успешной акция стала в этом году, расскажет профессор Со Ён Гу с факультета менеджмента женского университета Сукмён.





Korea Sale FESTA является крупнейшим в Корее шопинг-фестивалем. Эта акция проводится правительством с целью активизации внутренней экономики. Всё началось в 2015 году. Тогда мероприятие стартовало под названием Korea Black Friday. В 2016 году акция длилась 33 дня - с 29 сентября по 31 октября. Это уже был бренд - Korea Sale FESTA. Тогда в акции приняли участие 210 компаний, чьи продажи выросли на 12,5%. В прошлом году число участников выросло до четырёхсот, то есть вдвое, но вот рост продаж составил всего лишь 5%.





Korea Sale FESTA с самого начала продвигалась правительством с целью создания представительного для страны фестиваля шопинга и туризма. В 2016 году мероприятие повысило потребительские расходы на 0,27%, а ВВП на 0,13%. В прошлом году показатели были вдвое меньше. Эффект не самый значительный, но однозначно положительный, и в этом году упор был сделан не на длительность, а на концентрацию контента, то есть, на высокие скидки.





Срок проведения Korea Sale FESTA был сокращён до 10 дней, но в акции приняли участие крупные компании, в числе которых Samsung Electronics, LG и другие. Они предоставляли скидки от 25 до 50%. Такие бренды как Adidas и Nike предоставляли скидки до 80%. Hyundai Motor также подготовила предложение от 7 до 20%. Было привлечено много малых и средних компаний, а также традиционные рынки.





В акции приняли участие 440 компаний, среди которых были малые и средние предприятия, а также настоящие гиганты. Крупные универмаги также не отставали, пытаясь привлечь клиентов. Были отобраны лучшие товары, скидки на которые производитель делал ниже, чем обычно. В итоге, продажи за первые два дня выросли на 12% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Между тем, многие считают, что данное мероприятие пока ещё недостаточно активное. Особенно большая разница чувствуется по сравнению с китайским аналогом «Днём одиночек», отмечаемым 11 ноября.





День одиночек в Китае это был просто день для тех, кто не имеет пары. Но в 2009 году крупнейший онлайн-ритейлер Alibaba провёл акцию скидок, приурочив её к этому событию. Постепенно акция разрасталась, и в 2017 году покупки сделали 400 млн человек, а объём продаж превысил 20 млрд долларов. Это гораздо больше, чем во время подобных американских акций cyber Monday и Black Friday вместе взятых.





В первый год акции скидок в День одиночек в Китае продажи составили 7 млн долларов, но в прошлом году уже почти 25 млрд долларов. Для сравнения в США показатель ста крупнейших торговых онлайн площадок во время «чёрной пятницы» составил 5 млрд долларов. Показатель ста компаний, участвовавших в Korea Sale FESTA, составил 9 млрд 700 млн долларов. В чём причина такого разрыва?





Проведением акции занимается правительство. Поэтому участие частных компаний немного ограничено. Кроме того, в стране развита система скидок на онлайн-площадках. А в период крупных шопинг-фестивалей нужны скидки, которые могут привлечь людей. Они должны превышать 50%. В отличие от других стран, цены в южнокорейских универмагах учитывают арендную плату, и торговцы просто не могут давать большую скидку. В общем, можно назвать две причины того, что Korea Sale FESTA не может пока закрепиться: отсутствие компаний, способных предоставить крупную скидку, и то, что многие производители не принимают активного участия в акции.





Южнокорейская система не позволяет давать по-настоящему крупные скидки и обеспечивать большое количество наименований товаров, доступных для скидок. Проблема и во времени проведения мероприятия. В крупных экономически развитых странах скидочные акции проводятся в основном в конце года. В Корее они приходятся на сентябрь и октябрь, когда отмечается праздник урожая и поминовения предков Чхусок. Поэтому многие корейцы, уже изрядно потратившиеся, воздерживаются от новых покупок.





Для того, чтобы закрепиться, любому бренду нужна последовательность. У Korea Sale FESTA есть устоявшееся название. Вызывает споры период проведения: есть предложения о январе или феврале. Также необходимо более широкое участие частных предпринимателей. Хочется надеяться, что через 10 лет это мероприятие станет крупной акцией уровня «чёрной пятницы» в США, которую будут с нетерпением ждать.