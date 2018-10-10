Никки Хейли покинет пост постпреда США при ООН

Никки Хейли объявила во вторник о своей предстоящей отставке с поста постоянного представителя США при ООН, который она занимала с января прошлого года. Сообщается, что отставка обсуждалась с президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе. О причинах отставки не сообщается, но, как отметила сама Хейли, она не связана с личными причинами. По словам президента, которые приводит Рейтер, после отставки Хейли может вернуться в Белый дом на другую должность. Постпред США при ООН - должность министерского уровня, и в этом качестве Хейли входит в кабинет, который возглавляет Трамп.





Никки Хейли является сторонницей жёсткой линии в отношении КНДР. В течение последних двух лет она играла лидирующую роль в принятии четырёх резолюций Совета Безопасности ООН, предусматривающих санкции в отношении Пхеньяна. К примеру, резолюция номер 2375 от 11 сентября прошлого года предусматривает ограничения на поставки нефти и нефтепродуктов в КНДР. 22 декабря Совбез принял новую резолюцию по КНДР номер 2397, предложенную США. Она предусматривает максимальные ограничения на поставки нефтепродуктов Пхеньяну. Последняя резолюция получила особо высокую оценку администрации США. В Белом доме полагают, что именно она заставила Пхеньян сесть за стол переговоров. Генсек ООН Антониу Гутерреш поблагодарил Никки Хейли за плодотворное сотрудничество и поддержку, отметив, что у него с постпредом США сложились продуктивные и тесные рабочие отношения. Имя преемника Никки Хейли глава Белого дома обещал назвать через 2-3 недели.