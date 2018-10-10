Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Лидер КНДР пригласил Папу Римского посетить Пхеньян 

#На тему дня l 2018-10-10

Новости

Лидер КНДР пригласил Папу Римского посетить Пхеньян 

Председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын пригласил Папу Римского Франциска посетить Пхеньян. Об этом сообщил во вторник представитель администрации президента РК Ким Ый Гём. На сентябрьском межкорейском саммите в Пхеньяне Мун Чжэ Ин предложил Ким Чон Ыну встретиться с Папой Римским. К данному предложению северокорейский лидер отнёсся положительно, пообещав оказать понтифику тёплый приём. Приглашение посетить Пхеньян будет передано Папе Римскому президентом РК Мун Чжэ Ином во время официального визита в Ватикан, который состоится 17-18 октября в рамках европейского турне. 


Высокая вероятность визита Папы Римского в Пхеньян обусловлена его заинтересованностью в установлении мира и стабильности на Корейском полуострове. Он нанёс пятидневный апостольский визит в РК в августе 2014 года, приняв участие в Днях азиатской молодёжи. Папа Франциск играет активную роль в устранении враждебности во многих странах мира. Он оказал положительное влияние на нормализацию отношений между США и Кубой и заключение мирного соглашения между колумбийским правительством и крупнейшей повстанческой группой страны -Революционными вооружёнными силами Колумбии (FARC).  Папа Римский поддерживает межкорейский диалог и мирное решение проблем на Корейском полуострове. Ватикан прилагает усилия для установления официальных отношений с КНДР. В конце 80-х годов тогдашний Папа Иоанн Павел Второй направил спецпосланника в Пхеньян. В 2000 году лидер КНДР Ким Чен Ир приглашал Папу Римского посетить Пхеньян, но визит не состоялся. Контакты Ватикана с КНДР ограничиваются гуманитарной помощью. 

Список

Рекомендуем