Глава 6. Хо Сэн Вон решил уговорить разбойников (2)

После того, как разбойники нашли убежище в глубине леса, на некоторое время в стране воцарился покой. Однако это было «затишье перед бурей». Голодные разбойники могли в любое время напасть на людей. Продолжались мирные, но тревожные дни, и однажды в лесу, где располагалось убежище разбойников, появился некий мужчина. Выглядел он бедным, и у него был с собой лишь небольшой узел с вещами. Это и был наш герой Хо Сэн Вон.

С утра он искал разбойников: «Ну, где они? Не могу найти их следов». Время летело быстро, и вскоре в лесу наступила темнота: «Уже темно, мне становится страшно. Сегодня попытка, скорее всего, завершится провалом. Наверное, я шёл не в ту сторону. Но ничего, что будет со мной, то пусть будет. Это также часть моей судьбы». Чтобы забыться, наш герой начал петь. В тихой темноте раздалась его весёлая песня. В тот момент, когда наш герой готовился ко второй песне, произошло что-то неожиданное. Это было связано с появлением каких-то мужчин. Они преградили дорогу нашему герою. Мужчина с длинной бородой кричал, нацелив копьё на Хо Сэн Вона: «Глупец, ты! Тебе конец, раз ты встретил нас. Отдай нам всё, что у тебя есть». Как бы странно это ни звучало, эти угрозы не испугали Хо Сэн Вона. Вместо того, чтобы умолять его оставить живым, Хо пристально посмотрел в глаза разбойника. Хотя он ничего не говорил, этого было достаточно, чтобы удивить разбойников. Ведь его реакция не была похожа на обычную. Не только реакция, но и внешность учёного Хо расстроили разбойников. Сильно поношенная одежда и башмаки мужчины подтвердили, насколько беден этот человек. Разбойникам сразу стало грустно: «Неужели, что он в действительности беден. Если у него нет ничего ценного, то нам что делать? Уже два дня подряд мы голодаем. Зря обрадовался появлению янбана». Но разбойники не сдавались, они пытались найти что-то стоящее, но кроме книг у него ничего не было. Разгневанные люди кричали: «Книга ничего не изменит. Эти янбаны умеют только читать и бездельничать. Нужно их убить!» Другой разбойник смеялся над ним: «Смотри на его шляпу кат! Я слышал, что янбаны всегда носят эти черные шляпы, даже когда ходят в туалет! Ха-ха-ха». Услышав их слова, Хо Сэн Вон внезапно начал громко смеяться.