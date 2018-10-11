Выход певицы Тиффани на красную дорожку 'AMA 2018'!

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Певица Тиффани прошла по красной дорожке на церемонии 'AMA 2018'. 46-я церемония вручения премии 'American Music Awards' состоялась 9 октября в Лос-Анджелесе. В числе приглашённых также были участники бойз-группы 'NCT 127'. Ясно, что популярность K-Pop исполнителей в мире продолжает расти. 5 октября певец Лэй из группы 'EXO' представил новую сольную песню 'Give Me A Chance' или «Дай мне шанс». Уже через день после своего появления песня заняла первое место в категории популярных синглов 'ITunes' в разных странах. Подробнее обо всём этом вы узнаете в очередном выпуске программы «Новости шоу-бизнеса» от 10 октября.