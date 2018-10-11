Участник группы BTS не смог сдержать слёз

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9 октября перед началом концерта на лондонском стадионе «Арена О2» Чон Гук травмировал край задней частей ступни, из-за чего не смог выполнить хореографию. Большую часть концерта он пел, сидя на стуле, временами вытирая слёзы от досады. Однако пришедшие поклонники поддержали артиста возгласами «Всё хорошо» и «Не плачь», Остальные участники BTS ободряюще хлопали Чон Гука по спине, приговаривая «Не переживай, это не твоя ошибка». Расстроенный артист извинился перед многотысячной аудиторией и не сдержал в это мгновение слёз. «Сегодня изначально я собирался говорить речь на английском языке, но внезапно случилась эта неприятность, я хочу максимально передать следующий слова, поэтому я скажу на корейском языке. Я очень ждал этого дня, спасибо вам за то, что сделали меня счастливым на этой сцене. Я обещаю, что сегодняшний инцидент больше не повторится во второй раз», - сказал он. Перед началом концерта продюсерская компания Big Hit Entertainment опубликовала новость: «Около 2 часов назад ребята закончили репетицию и провели саунд-чек. Чон Гук отправился в комнату отдыха на территории комплекса, где во время лёгкой физической разминки ударился о мебель и сильно повредил заднюю часть ступни. Прибывшие на место медики рекомендовали воздержаться от хореографии из-за риска возниковения кровотечения».