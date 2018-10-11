Новый ситком от YG вызвал бурную реакцию

ⓒ Netflix

5 октября одна из крупнейших продюсерских компаний Кореи YG Entertainment опубликовала на сайте Netflix ситком под названием «Офис будущей стратегии YG» (YG 전자), в котором главная роль досталась Сын Ри - участнику одной из самых популярных и признанныех к-поп групп Big Bang. По сюжету Сын Ри попадает в немилость президента компании Ян Хён Сока и изгоняется в самый бесполезный отдел - офис будущей стратегии YG. Главная задача Сын Ри состоит в том, чтобы спасти компанию от кризиса и вернуться в расположении «отца» - Ян Хён Сока. Однако новый проект понравился не всем. Причиной резонанса в обществе стал специфический юмор, обилие нецензурной речи, шутки на тему сексуального домогательства и карикатуры на тему сексуальное насилие. С некоторых сторон слышны призывы бойкотировать «Офис будущей стратегии YG». В ситкоме также появляются некоторые артисты YG - участницы популярной группы BLACKPINK, участники известных мужских групп Winner и iKON, Ю Ин На и другие. Ситком доступен для просмотра в 190 странах мира, остается следить за реакцией в других странах.