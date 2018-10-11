Эти звёзды знают иностранные языки

ⓒ TRIWA

В нынешнее время владение хотя бы одним иностранным языком для известной личности становится пустяковым делом. Для них базовым является английский язык, а далее идут вторые, третьи и четвертые иностранные языки. Следующие звезды не просто могут рассказать о себе на английском и втором иностранном языке, но и свободно владеют им! Например, быстро набирающая популярность актриса Ким Го Ын детство провела в Китае, где работал ее отец. Она вернулась в Корею более 10 лет назад, и по ее словам «очень сильно подзабыла китайский язык». Но если судить по ее речи на кинофестивале Asian Film Awards, Ким Го Ын просто скромничает. Актриса Со Е Чжи, в свою очередь, влюблена в испанский язык. Поначалу она стеснялась своего произношения, но позже отправилась в Испанию, и проучившись там 3,5 года, довела испанский язык до высокого уровня. Пока что малоизвестный корейский актер Ю Тхэ О, исполнитель роли Виктора Цоя в российском фильме «Лето», прекрасно выговаривал свои реплики на русском языке. Скажете, что он в совершенстве владеет русским языком? Нет! Ю Тхэ О родился в Германии и прожил там до 20 лет. Можно сказать, что его родным языком является не корейский, а немецкий.