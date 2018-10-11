Го Ми выходит замуж этой осенью

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Го Ми в телепередаче «Скрытый певец-5» (히든싱5) мельком упомянула о свадьбе с актером Чо Чжон Соком. 7 октября в эфире развлекательной передачи «Скрытый певец-5» телеканала JTBC известная исполнительница Го Ми выступила на одной сцене с обладательницей шикарного голоса, певицей Ли Ын А. После выступления ведущий телепрограммы Чон Хён Му обратился к Го Ми со словами: «Я знаю, этой осенью у вас будут хорошие новости», на что певица ответила положительно. Чон Хён Му не унимался, спросив: «А что это у вас за новости?», на что Го Ми с улыбкой ответила: «6 октября у меня начинается тур по всей стране.Тур до конца этого года». Чон Хён Му продолжал: «И дальше что?», Го Ми, в свою очередь смутившись, промолвила, что осенью выходит замуж, на что весь зал взорвался аплодисментами.