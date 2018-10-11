«Хороший день для прогулки» (걷기 좋은 날/A Fine Day to Walk, 2018)





Жанр: драма

Режиссер: Пак Ён Чжу

В ролях: Чо Чхун Хо, Юн Хэ Мин и др.

Премьера: 11 октября 2018 года

Ограничение: детям старше 12-ти лет





«Ты никогда не знаешь, что это мгновение может быть последним в твоей жизни. Ах, какой же чудесный день для прогулки!»





Это фильм о дорожной романтике, в котором главный герой находит счастье и радость жизни в путешествии.

Главный герой Сан Ук был прилежным мальчиком и рос под чутким руководством добрых родителей. Повзрослев, он окончил престижный ВУЗ, устроился на работу в крупную компанию, готовился к свадьбе со своей девушкой и жил счастливой жизнью. Одним словом, всё в его жизни шло замечательно, пока ему не поставили страшный диагноз – онкология.

С тяжким грузом на сердце он ехал в командировку на остров Чечжу.

По дороге ему встречались люди с огромными рюкзаками, но со светлыми улыбками на лице. Сан Ука взяло любопытство, и он отправился вслед за ними. То место называлось Дорога Олле. У него перехватило дыхание, ноги гудели от неудобной обуви, но находясь внутри самой природы он почувствовал доселе неизвестное – почувствовал, что живет. Это была случайная встреча широко открывшихся прекрасных видов острова Чечжу, звуков моря и людей с похожими заботами. Будет ли продолжаться его путешествие?