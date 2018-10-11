Первый официальный альбом певца Чон Дон Ха

В рубрике «Новые альбомы» октября мы рассказали о новом релизе певца Чон Дон Ха. Певец дебютировал в июле 2005 года в качестве участника легендарной южнокорейской рок-группы «Пухваль», когда на свет вышла её десятая регулярная пластинка. Своим удивительным голосом молодой вокалист придал неповторимое очарование песням группы. В составе «Пухваль» Чон Дон Ха записал четыре регулярных альбома, а в 2013 году ушёл из коллектива и начал сольную карьеру. Свой первый сольный мини-альбом под названием «Начало» певец выпустил в 2014 году. С тех пор он записал ряд мини и цифровых дисков с хитами: 'If I', 'Sunshine' и ремейк песни «Чем больше люблю» певца Ю Ён Сока.

В сентябре 2018 года певец выпустил свой первый официальный альбом под названием 'CROSSROAD' или «Перепутье». Его название отражает музыкальный мир музыканта, находящегося на пороге новых перемен. Свежий диск стал переломным в истории творчества певца. Парень с юных лет обожал песни групп Бон Джови и 'Queen'. В своей новой работе певец отошёл от прежнего стиля работы, и вернулся вспять, к своему роду «началу творческого пути», заполнив альбом мелодичными, позитивными, стандартными песнями. Первым в нашем эфире прозвучал главный трек – красивая и эмоциональная балладу «Верни назад» певца Чон Дон Ха. Затем мы предложили послушать более заводную песню из свежего альбома. В эфире прозвучала песня «Ту-ру-ту», в тексте которой расписана красота сияющих глаз зрителей в зале, которые певец видит со сцены.

Первый официальный альбом певца охватывает разные музыкальные жанры и стили - от модерн-рока до синти-поп музыки. Далее в нашей программе прозвучала спокойная, но очень трепетная композиция о любви и расставании влюблённых. Это была песня «Просто так минуя тебя» певца Чон Дон Ха. А в завершение нашей очередной рубрики, мы предложили послушать композицию «Путь» певца Чон Дон Ха, в которой лучше всего отражена основная тема нового альбома «Перепутье». Автором текста и музыки является сам певец. В тексте песни рассказано о людях, шагающих по нескончаемо долгой дороге по имени «жизнь». Певец уверен, что смысл пути каждого не в самом конце, а в процессе движения!





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