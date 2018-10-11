Итоги визита госсекретаря США в Пхеньян

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7 октября госсекретарь США Майкл Помпео в четвёртый раз посетил КНДР, придав новый импульс мирному процессу на Корейском полуострове. Как сообщил глава госдепартамента по возвращении из Пхеньяна, северокорейские власти согласились допустить международных инспекторов на свой главный ядерный полигон в Пхунгери. Инспекций МАГАТЭ в КНДР не было с 2009 года. В этой организации сказали, что инспектора могут приступить к работе примерно через неделю после того, как будет получено согласие от заинтересованных стран. От того, насколько северокорейцы будут открыты к сотрудничеству во время инспекций, будет зависеть дальнейший ход переговорного процесса между Пхеньяном и Вашингтоном. Ситуацию комментирует профессор Чон Дэ Чжин из Института проблем воссоединения Университета Ачжу.