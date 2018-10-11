Сотрудничество Юга и Севера в возвращении из Японии культурной реликвии

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Около 170 тысяч корейских культурных реликвий Кореи вывезено за границу в годы японского колониального господства и Корейской войны. Официально подтверждено, что 66 тысяч из общего числа вывезенных ценностей находятся в Японии. Монумент победы «Пукквантэчхоппи» (북관대첩비) был вывезен японцами в 1905 году во время Русско-японской войны. В 2004 году, когда сорок неправительственных организаций Республики Корея и Японии учредили организацию, целью которой было возвращение монумента. В апреле 2005 года в Индонезии состоялись межкорейские переговоры на высоком уровне, на которых стороны договорились о сотрудничестве в деле возвращения памятника на родину. В октябре того же года он прибыл на родную землю. 1 марта 2006 года монумент покинул Сеул и был доставлен в уезд Кильчжу-гун провинции Хамгён-Пукто. Северокорейцы внесли его в список национальных культурных ценностей под номером 193.