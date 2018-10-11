Сеул не отменит антисеверокорейские санкции без одобрения США

Президент США Дональд Трамп исключил возможность отмены антисеверокорейских санкций, введённых ранее Сеулом, без одобрения Вашингтона. Он также призвал союзников США продолжать «максимальное давление» на КНДР, пока она не предпримет шагов в направлении денуклеаризации. 24 мая 2010 года правительство РК ввело санкции в отношении КНДР в ответ на потопление в Жёлтом море южнокорейского сторожевого корабля «Чхонан». Корабль был потоплен недалеко от острова Пэннёндо в Жёлтом море. Погибли 46 из 104-х членов экипажа. В ходе проведения поисково-спасательной операции погибли один военный водолаз и девять рыбаков. Корабль затронул в результате взрыва, источником которого послужила торпедная атака северокорейской подлодки либо подводная мина. К такому выводу пришла специально созданная экспертная группа, в которую входили иностранные специалисты. По результатам расследования были введены санкции против Пхеньяна, что привело к ухудшению межкорейских отношений. В частности, были приостановлены экономические связи и гуманитарная помощь Пхеньяну, введён запрет на инвестиции в КНДР. Через некоторое время гуманитарные обмены были частично возобновлены, однако запреты на торговлю и инвестиции до сих пор остаются в силе.





Вопрос об отмене санкций от 24 мая 2010 года поднимался несколько раз. В настоящее время, когда наметился прогресс в улучшении межкорейских отношений, данная проблема привлекает ещё больше внимания. Отмена санкций сыграет ключевую роль в улучшении ситуации на Корейском полуострове. Однако данный вопрос должен обсуждаться с мировым сообществом, поскольку санкции имеют отношение к резолюциям Совбеза ООН против Пхеньяна.