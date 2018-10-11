Рост занятости продолжает замедляться 

В РК продолжается тенденция к замедлению роста занятости. Численность работающего населения в сентябре этого года увеличилось лишь на 45 тыс. человек по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом численность безработных превышает 1 млн человек, составляя 3,6% трудоспособного населения. Это самый высокий сентябрьский показатель за последние 13 лет. Ещё сложнее ситуация с занятостью молодёжи. Так, уровень безработицы среди жителей страны до 30 лет составляет 8,8%. Тем не менее, правящая партия прогнозирует улучшение ситуации. В настоящее время продолжается решение проблемы занятости среди слабо защищённых слоёв населения, а также создание специальных рабочих мест для отдельных отраслей промышленности и регионов страны.





Самая главная проблема нынешнего правительства - это недостаточная эффективность политики экономического роста, основанного на доходах. Правящая партия говорит о структурных проблемах промышленности и рынка труда как факторах низкой занятости населения. По их мнению, для решения данной проблемы необходимы дополнительные усилия и время. С другой стороны, оппозиционная партия говорит о неудачной политике правящей партии. Резкое повышение минимальной оплаты труда привело к сокращению рабочих мест в небольших компаниях. Сложившаяся ситуация требует от правительства принятия неотложных мер для решения сложившейся проблемы.



