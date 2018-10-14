Южнокорейская пластическая хирургия по-прежнему популярна

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В прошлом году 397.882 иностранца приехали в Республику Корея на лечение. Они потратили в общей сложности 560 тыс. долларов. Такие данные были представлены в Национальное собрание 11 октября министерством здравоохранения и социального обеспечения. По сравнению с предыдущим годом, количество медицинских туристов сократилось на 6,5%, а сумма их лечения - на 25,6%. В значительной степени это связано с санкциями Китая, принятыми в ответ на размещение в Республике Корея американских комплексов ПРО THAAD.

Больше всего пациенты посещали терапевтов - 20% от общего количества туристов, далее по числу посещений следуют пластические хирурги, дерматологи и диагностические центры.

Несмотря на сокращение потока медицинских туристов, клиники пластической хирургии принимают всё больше иностранных пациентов, которые всё больше тратят на операции. Так, 12% от общего числа иностранных пациентов потратили третью часть суммы, потраченной всеми медицинскими туристами. За последние пять лет этот показатель вырос в четыре раза и составил 188 тыс. долларов. Это значит, что затраты на одного человека в клинике пластической хирургии составили 3.850 долларов. Далее по сумме затрат следуют отделения хирургии – 2.600 долларов, педиатрии – 2.420 долларов, нейрохирургии – 1.700 долларов. Южнокорейская пластическая хирургия уже давно признана во всём мире за её высокое качество при доступной цене.

Туристы, не нуждающиеся в длительном лечении, объединяют отпуск с несложными операциями, совмещая таким образом приятное с полезным. Эксперты считают, что необходимо обратить внимание и на другие привлекательные области южнокорейской медицины, которая отличается высоким уровнем качества и сервиса.