Парламент РК пересматривает государственную политику

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С 10 по 29 октября Национальное собрание Республики Корея пересмотрит основные направления государственной политики. В связи с этим ожидается усиление противостояния между правящей партией и оппозицией. Правящая Демократическая партия Тобуро намерена сосредоточиться на благополучии граждан и реформах, а также на деле бывшего председателя Верховного суда Ян Сын Тхэ, который подозревается в монополизации судебной власти.

Вместе с тем, главная оппозиционная партия Свободная Корея и партия Справедливого будущего намерены сконцентрировать усилия на на неудачах политики Мун Чжэ Ина, а именно на повышении экономического роста за счёт увеличения доходов населения и политике в сфере недвижимости. Другие оппозиционные силы - партия Демократии и мира и партия Справедливости - будут отстаивать свои основные приоритеты. Это мир на Корейском полуострове, реформы и благосостояние граждан.

Экономика и мир на Корейском полуострове - основные спорные темы, которые затронет Национальное собрание. Правящая партия намерена оценить усилия, направленные на ядерное разоружение Севера и построение мирного режима в регионе. Оппозиция будет делать акцент на кризисе в сфере занятости и падении показателей экономического роста. Правда, от правящей партии можно ожидать и обратной отсылки к прежнему правительству, поскольку, по некоторым мнениям, именно неудачная политика прежнего правительства привела к нынешним экономическим трудностям. Помимо этого, стороны также могут затронуть вопросы об отказе от атомных электростанций, новых источниках энергии и злоупотреблении полномочиями некоторыми должностными лицами.

После прихода к власти правительства Мун Чжэ Ина это фактически первый серьёзный пересмотр государственной политики. В прошлом году такая процедура тоже проводилась, однако на тот момент прошло менее чем полгода с начала правления действующего президента. На этот раз ожидается серьёзное противостояние между правящей партией и оппозицией.