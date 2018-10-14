Итоги четвёртого визита госсекретаря США в КНДР

ⓒKBS News

Госсекретарь США Майкл Помпео и лидер КНДР Ким Чон Ын смогли достичь реального прогресса в ходе встречи, состоявшейся 7 октября в Пхеньяне. Об этом Помпео сообщил журналистам 9 октября. Помимо КНДР, госсекретарь США посетил Республику Корея, Китай и Японию. Сразу после встречи с главой КНДР Ким Чон Ыном 7 октября Майкл Помпео прибыл в Сеул, где встретился с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином и рассказал ему о результатах своего визита на Север.

Как сообщили позднее в администрации президента, Майкл Помпео и Ким Чон Ын обменялись мнениями о возможности второго саммита между США и КНДР, в том числе о месте и времени его проведения. Стороны также обсудили меры, необходимые для денуклеаризации, которые должны принять Вашингтон и Пхеньян. Для более детального обсуждения процесса ядерного разоружения и подготовки ко второму северокорейско-американскому саммиту планируется создать рабочие группы.

Нельзя не обратить внимания на тот факт, что Ким Чон Ын пригласил зарубежных специалистов лично убедиться в демонтаже ядерного полигона в Пхунгери. После саммита в Сингапуре Пхеньян осуществил демонтаж полигона, при гласив туда журналистов. Однако специалистов там не было, из-за чего удостовериться в окончательном демонтаже невозможно. Поездка экспертов смогла бы рассеять сомнения в искренности Пхеньяна.

Недавний визит Майкла Помпео в Пхеньян в корне отличается от его предыдущего визита, когда он фактически вернулся на родину "с пустыми руками". Несомненно, переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном будут долгими, однако перспектива скорейшего проведения второго саммита между США и КНДР открывает путь к новому этапу переговоров между двумя странами.