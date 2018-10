Творчество гёрлз-группы 'OH MY GIRL'

В рубрике «Звёзды K-POP» октября мы посвятили творчеству гёрлз-группы 'OH MY GIRL'. Дебютировала группа в апреле 2015 года с одноимённым с её названием первым мини-альбомом 'OH MY GIRL' с песней «Купидон». Первая работа исполнительниц получилась неплохой, хоть и без мощных хитов, но и без провальных треков. В том же году группа приступила к записи второго мини-альбома с главным треком 'Closer', который имел успех и пришёлся по душе многим меломанам. Но по-настоящему широко узнаваемой в Корее группа 'OH MY GIRL' позже, когда выпустила свой третий мини-альбом под названием 'Pink Ocean' в марте 2016 года. Треки 'Liar Liar' и «Шаг за шагом» из диска имели большой успех. Мы же предложили послушать в эфире песню «Шаг за шагом» гёрлз-группы 'OH MY GIRL'.

Благодаря успеху мини-альбома 'Pink Ocean', в мае того же года группа выпустила его переупакованную версию, назвав диск - 'Windy Day'. Кроме старых песен в переизданный альбом вошли несколько новых треков - одноимённая с названием альбома песня 'Windy Day', 'Stupid In Love' и новая версия песни 'Liar Liar', исполненная на китайском языке. В эфире прозвучала лёгкая песня экзотичного стиля 'Windy Day' или «Ветреный день» гёрлз-группы 'OH MY GIRL'.

Участницы группы 'OH MY GIRL' известны отличными вокальными данными, чистыми голосами и сильными живыми выступлениями. Группа 'OH MY GIRL' имеет большое число поклонников и за пределами Кореи своими яркими видеоклипами и видеозаписями с живых выступлений. Летом 2016 года группа провела первый сольный концерт 'Summer Fairytale' в Сеуле. Билеты на него были распроданы за считанные минуты, что было большим успехом для группы, начавшей творческую деятельность всего около года назад. Среди других молодёжных поп-групп участницы 'OH MY GIRL' выделились свежестью озорных и любознательных девушек-подростков, придающих группе неповторимое очарование. Но это, конечно, не значит, что работы этой группы лишены нежности и женственности. Как известно, изначально в ней пели восемь исполнительниц. Но в августе 2016 года участница Чжин И приостановила свою творческую деятельность из-за анорексии, четвёртый мини-альбом 'Coloring Book' был записан уже в составе семи участниц группы. Долгое время люди надеялись, что Чжин И сможет вернуться. Но в октябре 2017 года девушка официально объявила об уходе из коллектива, что очень расстроило многих. А 'OH MY GIRL' продолжила своё существование в составе семи участниц. К счастью, группа не утратила свой неповторимый исполнительский почерк. В январе текущего года был записан пятый мини-альбом, покоривший вершины корейских хит-парадов. Именно с ним 'OH MY GIRL' пополнила ряды самых популярных гёрлз-групп Кореи. А на наших волнах прозвучала песня «Тайный сад» группы 'OH MY GIRL'.

В настоящее время у группы насчитывается шесть мини-альбомов и несколько цифровых синглов. Последней работой девушек остаётся их шестой мини-альбом с главным треком «Фейрверк». Песня заводная и бодрая, в ней заметны следы от таинственной загадочной атмосферы предыдущего хита «Тайный сад». В завершение нашей очередной рубрики в эфире прозвучала песня «Фейрверк» гёрлз-группы 'OH MY GIRL'.





ⓒ OHMYGIRL.COM