США затягивают узел санкций против КНДР 

США ещё туже затягивают узел санкций против КНДР, который на фоне наметившегося диалога мог быть ослаблен. По состоянию на конец сентября США ввели более ста санкций в отношении северокорейского режима. Помимо этого, третьи страны были предупреждены о «вторичном бойкоте» в случае сотрудничества с КНДР в обход санкций. На сегодняшний день действуют 466 антисеверокорейских санкций, введённых США. 236, или более половины из них, были введены правительством Трампа. За прошлый год введены в общей сложности 124 санкции против физических и юридических лиц, а с начала этого года – 122 санкции. США объявили по одному пакету санкций в январе и феврале текущего года, однако с апреля по июль, во время подготовки к первому американо-северокорейскому саммиту и после него, было затишье. Но с начала августа по сегодняшний день объявлены уже шесть пакетов санкций.





Подобная ситуация говорит о том, что США считают санкции важным инструментом для достижения денуклеаризации. Таким образом, они демонстрируют, что не допустят ни малейшего послабления в ходе переговоров. Для того, чтобы в полной мере осуществить подобную тактику давления, одних санкций против КНДР недостаточно, в связи с чем правительство Трампа вводит санкции в отношении отдельных лиц и учреждений из третьих стран, таких как Китай и Россия, что отличает нынешнее правительство США от предыдущего. Другая особенность заключается в том, что основной акцент делается на блокирование активности предприятий морской сферы, в первую очередь судоходных компаний, а также логистических и финансовых. Помимо этого были выдвинуты санкции в отношении высших должностных лиц в правительстве КНДР и ТПК, в том числе самого председателя Госсовета Ким Чон Ына и его сестры Ким Ё Чжон.



