Число безработных в РК превысило 1 млн человек 

Количество безработных в РК в третьем квартале составило в среднем 1 млн 65 тыс. человек в месяц, впервые за последние 19 лет превысив 1 млн человек. Следовательно, нынешняя ситуация напоминает ту, что была после валютного кризиса 1998 года. Более того, не лишены оснований опасения по поводу снижения качества занятости. Правительство и правящая партия в качестве причины указывают на структурные проблемы, такие как сокращение экономически активного населения и реструктуризация промышленности, предлагая работать над снижением ущерба от реструктуризации. По мнению оппозиции, причина сложившейся ситуации состоит в том, что экономическая политика, направленная на рост доходов, потерпела неудачу из-за резкого увеличения минимальной заработной платы. Работодателям, вынужденным повысить заработную плату, пришлось сократить персонал, чтобы не увеличивать расходы. То есть, на фоне и без того неблагоприятной экономической обстановки ситуация с занятостью ухудшилась.





12 сентября правительство объявило о планах нанять в течение этого года в государственные компании более пяти тысяч стажёров. Эта мера даст возможность молодым людям повысить свои шансы на трудоустройство, а государственным компаниям – набрать талантливых сотрудников. Однако для улучшения ситуации с занятостью этого недостаточно. К тому же постоянно растёт неопределённость в связи с внешними экономическими факторами, такими как торговый конфликт между США и Китаем и нестабильность финансовых рынков развивающихся стран. Кроме того, довольно медленно восстанавливается конкурентоспособность таких отраслей промышленности как судостроение и производство автомобилей. В этом месяце правительство планирует объявить очередные меры улучшения ситуации с трудоустройством, включающие расширение инвестиций и налоговые льготы.