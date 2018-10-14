Kim Tae-ri

Дата рождения: 24 апреля 1990 г.

Рост: 166 см

Вес: 46 кг

Дебют: реклама бренда [The Body Shop], 2014 г.

Ким Тхэ Ри – корейская актриса театра и кино. Начинала карьеру в театральных постановках. Перед своим первым появлением на сцене в течение года держала микрофон и работала осветителем. В 2012 году получила первую роль, её дебют состоялся в спектакле «Ноптюги» (넙쭉이) в известном театральном районе Тэхакно в сентябре 2012 года. В 2014 году попала в шоу-бизнес, снявшись в рекламе косметического бренда The Body Shop. В том же году Ким Тхэ Ри снялась ещё в нескольких рекламах. В 2016 году начинающей актрисе удалось обойти 1500 претенденток и получить роль в фильме легендарного режиссёра Пак Чхан Ука. Так, её дебютной картиной на большом экране стал триллер «Барышня» (아가씨), в котором она сыграла вместе с известнейшими артистами Кореи – актрисой Ким Мин Хи, актёром Ха Чжон У и Чо Чжин Уном. В 2017 году Ким Тхэ Ри появилась в успешном драматическом фильме «1987», а в 2018 году впервые появилась в телесериале и сразу в главной роли - в самом высокобюджетном сериале Кореи под названием «Мистер Солнечный свет» (미스터 션샤인), где её напарником по съёмочной площадке стал один из самых востребованных и известных актёров Ли Бён Хон.