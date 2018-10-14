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Радио Романс (4) 조심히 가세요

#Говорим как герои сериалов l 2018-10-15

Говорим как герои сериалов

Фраза недели 

조심히 가세요

[Чосимхи гасэё] 

Скатертью дорога


Грамматика 

조심히  - наречие «осторожно», «внимательно». К нему добавлен глагол 가다 «идти» с окончанием неофициально вежливой стили речи –세요, 가세요. И все вместе получается 조심히 가세요 «идите осторожно». Выражение чаще всего употребляется перед уходом собеседника, можно перевести как «счастливого пути», «до свидания». Однако в нашем случае говорящий, сказав это выражение, хочет «выгонять» героиню, и не желает больше увидеть ее. Поэтому мы его шутливо перевели как «скатертью дорога».


- 시간이 늦었네요. 조심히 가세요.

- Уже поздно. Будьте осторожны.


- 운전 잘 하면서 조심히 가세요.

- Осторожно на дороге, будьте осторожны за рулем.


- 와주셔서 감사합니다. 조심히 가세요. 

- Спасибо то, что пришли.  До свидания.  


Помимо этого мы попробовали выучить другие выражения. 


또 봬요 –  «До скорой встречи».

도착하면 연락줘 – «Позвони, когда доедешь».


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