Радио Романс (4) 조심히 가세요

Итоги четвёртого визита госсекретаря США в КНДР
2018-10-14
#Говорим как герои сериалов l 2018-10-15
Фраза недели
조심히 가세요
[Чосимхи гасэё]
Скатертью дорога
Грамматика
조심히 - наречие «осторожно», «внимательно». К нему добавлен глагол 가다 «идти» с окончанием неофициально вежливой стили речи –세요, 가세요. И все вместе получается 조심히 가세요 «идите осторожно». Выражение чаще всего употребляется перед уходом собеседника, можно перевести как «счастливого пути», «до свидания». Однако в нашем случае говорящий, сказав это выражение, хочет «выгонять» героиню, и не желает больше увидеть ее. Поэтому мы его шутливо перевели как «скатертью дорога».
- 시간이 늦었네요. 조심히 가세요.
- Уже поздно. Будьте осторожны.
- 운전 잘 하면서 조심히 가세요.
- Осторожно на дороге, будьте осторожны за рулем.
- 와주셔서 감사합니다. 조심히 가세요.
- Спасибо то, что пришли. До свидания.
Помимо этого мы попробовали выучить другие выражения.
또 봬요 – «До скорой встречи».
도착하면 연락줘 – «Позвони, когда доедешь».
2018-10-14
2018-10-13
2018-10-15