Радио Романс (4) 조심히 가세요

Фраза недели

조심히 가세요

[Чосимхи гасэё]

Скатертью дорога





Грамматика

조심히 - наречие «осторожно», «внимательно». К нему добавлен глагол 가다 «идти» с окончанием неофициально вежливой стили речи –세요, 가세요. И все вместе получается 조심히 가세요 «идите осторожно». Выражение чаще всего употребляется перед уходом собеседника, можно перевести как «счастливого пути», «до свидания». Однако в нашем случае говорящий, сказав это выражение, хочет «выгонять» героиню, и не желает больше увидеть ее. Поэтому мы его шутливо перевели как «скатертью дорога».





- 시간이 늦었네요. 조심히 가세요.

- Уже поздно. Будьте осторожны.





- 운전 잘 하면서 조심히 가세요.

- Осторожно на дороге, будьте осторожны за рулем.





- 와주셔서 감사합니다. 조심히 가세요.

- Спасибо то, что пришли. До свидания.





Помимо этого мы попробовали выучить другие выражения.





또 봬요 – «До скорой встречи».

도착하면 연락줘 – «Позвони, когда доедешь».



