Кондиционер с технологией wind-free от Samsung Electronics

ⓒ SAMSUNG

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, на которых держится отечественная экономика. Сегодня мы познакомимся с компанией Samsung Electronics, которая представила новое решение в деле снижения потребления электроэнергии. Подробней об этом нам расскажет научный сотрудник Центра разработок бытовой техники компании Samsung Electronics г-н Тхэ Сан Чжин.





На выставке посетителям нашего стенда всё очень понравилось. Они смогли попробовать на себе эффект нового кондиционера с технологией wind-free, которая позволяет поддерживать определённую температуру в «безветренном» режиме. Большое внимание привлекли наши предложения по применению технологий интернета вещей в доме и по другим сферам.





ⓒ SAMSUNG

Со 2 по 5 октября в Корейском международном выставочном центре KINTEX в городе Кояне провинции Кёнгидо состоялась выставка Korea Energy Show-2018. Компания Samsung Electronics показала систему охлаждения в режиме «Wind-free», технологии зелёной энергетики, интернета вещей и искусственного интеллекта. Представлены разработки бытовой техники, которые позволяют снизить электропотребление до 90%. При этом производительность повышена. Это привлекло внимание посетителей. Но наибольший интерес вызвал кондиционер с режимом «безветренного» охлаждения.





Данная технология создана в связи с тем, что многие потребители не хотят ощущать холодные потоки воздуха, опасаясь за здоровье. Чаще это касается пожилых людей, беременных женщин. Мы обратили внимание на такую тенденцию и впервые в мире представили такой кондиционер, который через 21 тыс. микро-отверстий распыляет холодный воздух по помещению, поддерживая температуру на заданном уровне.





Впервые эта разработка была представлена в 2016 году. За два года было продано 1,5 млн кондиционера с «безветренным» режимом. На его разработку ушло четыре года. Кондиционер был изобретён в 1902 году. За 100 лет он сильно видоизменился. Но инновационность оставалась на низком уровне. Отмечается, что после сбора и анализа данных о нуждах потребителей, вдохновение компания получила от «Сокпинго», древнего хранилища льда, которое применялось ещё во времена государства Чосон. Принцип состоит в поддержании определённой температуры без холодного ветра. В 2011 году был представлен первый концепт-дизайн. Для создания микроотверстий применялся самый разный материал. В итоге, был разработан кондиционер, в металлической панели которого просверлены 135 тыс. микроотверстий, которые равномерно распределяют очень тонкие холодные потоки воздуха, после того, как в помещении достигается заданная температура. Вместе с тем, была повышена эффективность использования энергии.





Наш кондиционер использует лишь 1/10 от объёма энергии, которая применяется при максимальном режиме в обычных кондиционерах. Новая технология позволяет не только экономить энергию, но также создавать комфортные условия для любого человека. К примеру, это проявляется ночью, когда ощущение потоков воздуха нежелательно, а отключение кондиционера невозможно из-за духоты. Кроме того, в данном кондиционере есть ESS – система экономии энергии. Она сохраняет энергию в ночное время, а днём использует её в часы пик. Наше профильное оборудование в скором времени впервые в стране пройдёт сертификацию Корейской электроэнергетической корпорации





ⓒ SAMSUNG

Новый кондиционер способен сэкономить до 65% энергии по сравнению с аналогами, разработанными 10 лет назад. К этому можно добавить технологию искусственного интеллекта, который озвучив привычки человека и погодные условия вне помещения, может автоматически поддерживать комфортные условия, повышая энергосберегательные характеристики.





Бытовая техника Samsung Electronics пользуется популярностью среди потребителей. Новые разработки, позволяющие экономить энергию, помимо практической пользы в быту, вносят вклад в защиту экологии. Кроме того, простые граждане могут сэкономить на расходах на электроэнергию. Мы будем и дальше работать над укреплением своей конкурентоспособности в этом направлении.





Нью-йоркская консалтинговая компания Brand Keys пять лет подряд вносит Samsung Electronics в пятёрку компаний, прилагающих огромные усилия для развития инноваций. Компания всегда готовится к будущему, создавая технологии, которые смотрят далеко вперёд. Сегодня, когда на первый план выходит новая энергетика, Samsung Electronics прокладывает новый путь.