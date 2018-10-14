МВФ снизил прогноз роста южнокорейской экономики

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Международный валютный фонд снизил прогнозы роста южнокорейской экономики на этот год до 2,8% и на следующий год до 2,6%. Это ниже, чем прогнозы правительства и Банка Кореи. Таким образом, усугубляются опасения по поводу замедления роста. Подробнее об этом мы поговорим с профессором Квак Су Чжоном с экономического факультета Корейского филиала университета Джорджа Мейсона.





Обычно МВФ определяет прогноз роста экономики разных стран три-четыре раза в год. 9 октября был представлен очередной доклад «Перспективы развития мировой экономики». В нём указывается, что прогноз роста южнокорейской экономики на этот год снижен с 3 до 2,8%. Прогноз на следующий год был снижен на 0,3% до 2,6%. Вероятно, это связано с мнением о том, что для Республики Корея, живущей за счёт экспорта, невыгодны такие факторы как торговое противостояние США и КНР, финансовый кризис в развивающихся странах, а также повышение базовой процентной ставки в США, которое проводится в рамках сокращения политики количественного смягчения.





В прошлом месяце Азиатский банк развития также снизил прогнозы роста южнокорейской экономики на этот год до 2,9%, а на следующий год до 2,8%. Прогноз ОЭСР составляет 2,7%. Таким образом, крупнейшие международные финансовые учреждения считают, что рост южнокорейской экономики будет немного медленнее, чем предполагалось ранее. Это связано с рядом факторов.





С декабря 2015 года США поэтапно повышали базовую процентную ставку, и такая политика, вероятно, продолжится. Это указывает на положительные тенденции в американской экономике. Сегодня на США приходится 13%, на Китай 25%, а на Юго-Восточную Азию, включая КНР, 55% южнокорейского экспорта. Противостояние с США неизбежно нанесёт удар по китайской экономике. Следовательно, южнокорейский экспорт в Китай и страны Юго-Восточной Азии также не сможет избежать влияния.





Среди факторов, которые могут нанести ущерб южнокорейскому экспорту, повышение базовой процентной ставки в США и торговое противостояние США и Китая. На прошлой неделе рост американской процентной ставки всколыхнул мировой финансовый рынок. 10 октября доходность государственных облигаций США составила 3,242%, что является максимумом с 2011 года. 11 октября главный индекс Корейской биржи KOSPI упал более чем на 4%, достигнув минимума за последние полтора года. Более чем на 3% обрушились рынки ценных бумаг в Японии, Китае, Гонконге и Тайване. Кроме того, в преддверии дополнительного повышения базовой ставки США в Республике Корея затихли инвестиционные настроения. В общем, из-за ряда факторов ожидается снижение роста мировой экономики.





В июле были снижены прогнозы роста мировой экономики. Это касается как развитых, так и развивающихся стран. Настолько внимательно мировое сообщество следит за ходом торгового противостояния США и КНР. 6 ноября в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Если Республиканская партия Дональда Трампа сохранит контроль над Конгрессом, это повысит вероятность усиления конфликта между США и Китаем в сфере внешней торговли. Дисбаланс в торговле двух стран составляет 300 млрд долларов не в пользу США. Сейчас внимание привлекает вопрос, какое соглашение будет достигнуто между двумя странами. В любом случае китайская экономика окажется под ударом. В худшем случае макроэкономические финансовые проблемы могут распространиться на реальную экономику.





По данным Банка Кореи, если США и КНР не разрешат конфликт, сокращение объёма двусторонней торговли приведёт к снижению американского ВВП на 0,2%, а китайского - на 0,4%. Это приведёт к замедлению роста внешней торговли во всём мире. Особенно это касается Республики Корея, которая зависит от экспорта. Если сократится китайский экспорт в США, то уменьшится и объём поставок в КНР южнокорейских промежуточных товаров.





В Республике Корея имеется огромная задолженность домохозяйств, а также большой государственный долг. Поэтому в последнее время правительство увеличивает налоги. Кроме того, правительство повышает минимальный размер оплаты труда с целью увеличения доходов населения. Но вопрос в том, готовы ли к этому частные предприниматели, которые должны платить работникам больше. В итоге это может вылиться в повышение потребительских цен, что станет причиной застоя в потреблении. Таким образом, это не рост, а спад за счёт роста дохода.





Во втором полугодии задолженность домохозяйств составила 1 трлн 330 млрд 550 млн долларов. Это в два раза больше, чем в 2008 году. В прошлом году показатель составил 94,8% ВВП. Можно сказать, что с 2008 года рост южнокорейской экономики поддерживался за счёт долгов. Но в настоящий момент сложно справиться с застоем внутреннего рынка. На фоне прогнозов о сокращении профицита платёжного баланса повышаются потребительские цены. Кроме того, исправить сложную ситуацию на рынке труда - непростая задача.





Проблема экономического спада заключается в снижении спроса на рабочую силу, что препятствует росту доходов, снижая потребительскую активность. Предприниматели отказываются инвестировать, что вновь снижает рост экономики. Тут стоит отметить, что оптические кабели начали прокладывать в РК в 1985 году, а основатель Samsung Group Ли Бён Чхоль объявил о планах по инвестированию в полупроводники в 1983 году. Прошло 20-30 лет, и теперь у нас есть связь пятого поколения, а полупроводники является одним из флагманов нашего экспорта. Нам нужны такие долгосрочные проекты, надо смотреть на 20-30 лет вперёд, обучая кадры. Ещё очень важно постоянно пристально следить за изменениями ситуации в других странах, так как наша страна имеет производственно-экспортную структуру экономики.





Главным решением в вопросе повышения экономического роста РК является укрепление фундамента. Для этого следует смотреть в будущее в долгосрочной перспективе, быстро реагируя на внешние изменения.