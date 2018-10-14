Факторы роста мировых цен на нефть 

Повышение импортных цен, связанное с удорожанием нефти, отрицательно сказывается на южнокорейской экономике. У этой ситуации есть ряд причин. США и Саудовская Аравия поддерживали хорошие отношения, совместно оказывая давление на Иран. Но в последнее время между ними возникли разногласия по поводу цен на нефть. Разлад в отношениях усугубился после скандала вокруг исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты The Washington Post и с 2017 года проживал в США. Сообщается, что он пропал после того, как вошёл в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Дональд Трамп не исключил возможности введения ограничительных мер в сотрудничестве с Саудовской Аравией, если выяснится, что к пропаже Хашукджи причастен Эр-Рияд. На этом фоне разногласия по ценам на нефть между двумя странами усилились.





5 ноября США введут против Ирана дополнительные санкции. Они направлены на ограничение экспорта иранской нефти. Это приведёт к повышению мировых цен на нефть. Для Дональда Трампа нежелательно, если это произойдёт до промежуточных выборов в Конгресс в ноябре. Поэтому США потребовали от Саудовской Аравии и других стран OPEC возместить долю Ирана на рынке. Однако в сентябре члены организации приняли решение заморозить объём производства нефти на прежнем уровне. В этой ситуации разразился скандал вокруг исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, который находился в оппозиции к властям Саудовской Аравии. Турецкая сторона, где произошёл инцидент, сообщила США, что журналист был убит спецслужбами Саудовской Аравии. Были представлены доказательства в виде аудио- и видеоматериалов. В нарастающем противостоянии с Эр-Риядом Вашингтон использует в качестве рычага давления цены на нефть. В этой ситуации темпы роста стоимости нефти повысились.



