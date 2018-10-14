США: Межкорейские отношения не могут улучшаться без подвижек в денуклеаризации

В последнее время в США не раз подчёркивали необходимость выполнения международных санкций, введённых против КНДР, указывая на взаимосвязь межкорейских отношений и процесса денуклеаризации Севера. Совсем недавно американский президент Дональд Трамп прямо заявил, что отмена антисеверокорейских экономических санкций Сеула от 24 мая 2010 года возможна только в случае одобрения Вашингтоном. В РК в этой связи высказывались опасения по поводу крепости южнокорейско-американского союза.





В последнее время Вашингтон постоянно выражает строгую позицию по антисеверокорейским санкциям. После того, как северокорейско-американский диалог пошёл на спад, США несколько раз вводили односторонние санкции по КНДР, в том числе в отношении учреждений и физических лиц третьих стран, замешанных в незаконных операциях с Севером. 4 октября минфин США официально предупредил о возможности введения «вторичных санкций». Это указывает на недопустимость ослабления санкционного давления в целях поддержания диалога. В этой связи, вероятно, можно ожидать замедления темпов развития межкорейских отношений. РК и США уже обнаруживали разногласия по вопросу создания единого пункта оперативной связи в Кэсоне, а также по проекту соединения железных дорог Юга и Севера. Южнокорейские власти прилагают усилия для ускорения денуклеаризации через улучшение отношений с КНДР. Но если данный процесс будет проходить чрезмерно быстро, то это может отрицательно сказаться на сотрудничестве РК и США, что может навредить денуклеаризации. Поэтому проект по железным и автомобильным дорогам, скорее всего, будет реализовываться при тесном сотрудничестве с американской стороной.