



#Из интервью с профессором Пан Мин Хо кафедры корейского языка и литературы Сеульского национального университета:

Война шла на фронте, и Пусан жил относительно упорядоченной жизнью. Тем не менее, люди не переставали задавать себе вопрос о том, как жить дальше. Даже в те времена люди не переставали думать о моральных проблемах.





Писатель Ан Су Гиль рассматривает в произведении различные жизненные проблемы на примере трех главных героев.









- Вы думаете, что жить весело?

- Это не похоже на твой вопрос. Несчастья войны поменяли твой взгляд на жизнь. Теперь ты относишься к жизни пессимистично? Взбодрись и относись веселее, как раньше в Сеуле.

- Человек рождается и обретает жизнь, тело с таким трудом, поэтому нас не отправляют сюда просто так. Думаю, что нас отправляют сюда ради какого-то дела.

- Хочешь сказать, что у тебя есть миссия?

Я вдруг оглянулся на свою жизнь, и меня передернуло. Ми И продолжила говорить.





“선생님은 살아가는 것이 즐겁다고 생각하세요?”

“건 미이답지 않은 질문인데.

오호라 사변통의 불행으로 미이 인생관이 변했군.

인생을 비관한단 말이지? 서울 때처럼 명랑해지구 기운을 내라구”

“그 어려운 목숨과 형체를 받아 사람이 세상에 나오게 된 것이니

필요없이 내보내진 않았을 거예요.

이 세상에 꼭 할 일이 있기에 내보낸 것이 아닐까요~“

“사명을 지고 나왔다는 말이지?”

문득, 나는 나 자신을 돌이켜보고 움찔했으나, 미이는 말을 이었네.









Чо Ун - идейный писатель, который в результате войны превращается в безупречного бизнесмена, сливающегося с обычным житейским миром. Ми И - оптимистичная девушка из богатой семьи, которая теряет на войне прежнюю жизнь и превращается в более зрелую личность.









Сок лег на кровать и стал думать. Закрыв глаза, он не переставал бормотать:

- А что же я? Я не отказался от своей миссии, но и не следую ей. Неужели я тоже тип человека, порожденный войной?





자리에 드러누워 그는 생각하였다.

‘조운의 말대로 조운은 사변의 압력으로 그의 사명을 포기했고,

사변을 통하여 미이는 용감하게 시대적 요구에 응할 수 있는 사람으로 변하였다.

그러면 나는?‘

눈을 감았다 뜨며 석은 중얼거렸다.

“사명을 포기치도 그것에 충실치도 못하고 말라가는 나는?

나도 사변이 빚어낸 한 타입이라고 할까?“









Писатель Ан Су Гиль (3.11.1911 - 18.4.1977) родился в г. Хамхын северокорейской провинции Хамгён-Намдо. Его первые рассказы "Глава больницы Красного креста" и "Красный шарф" были опубликованы в 1935 году в журнале "Чосон мундан". Рассказ "Третий тип человека" был опубликован в 1953 году в журнале "Свободный мир".