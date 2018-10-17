Молодые южнокорейские артисты под вниманием журнала 'Billboard'!

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Исполнители K-Рор музыки активно продвигаются дальше, покоряя сердца западных слушателей. 10 октября в журнале 'Billboard' появилась статья о том, что пять альбомов южнокорейской бойз-группы 'iKON' попали в категорию «Топ-пятёрка международных альбомов». Кроме того, 10 октября в статье журнала 'Billboard' было написано о новой песне 'BBIBBI' южнокорейской певицы Ай-Ю. По мнению журналиста, в своей работе певица проявила себя как свободный и талантливый автор, рассуждая о серьезных вещах довольно зрело для своего возраста. Подробнее обо всём этом вы узнаете в очередном выпуске программы «Новости шоу-бизнеса» от 17 октября.