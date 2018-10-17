339 йеменцев получили разрешение временно остаться в РК 

По решению иммиграционных властей острова-провинции Чечжудо 339 граждан Йемена получили разрешения на проживание в РК по гуманитарным соображениям. Как сообщили в министерстве юстиции, ходатайства 34-х йеменцев отклонены, а принятие решения по 85-ти отложено. Общее число йеменцев, прибывших в начале года на остров Чечжудо - 481 человек. Все они обратились к властям страны с просьбой предоставить им убежище. В сентябре 23 из них получили разрешения на проживание в РК по гуманитарным соображениям. Такие разрешения выдаются в том случае, если оснований для предоставления статуса беженца недостаточно, но обстоятельства препятствуют возвращению на родину. Они могут продлеваться ежегодно, и их обладателям предоставляется право проживать в любом регионе страны.





Споры вокруг иностранных беженцев возникли в РК с прибытием в 2016 году на остров Чечжудо первых граждан Йемена. Поначалу их было немного: до конца 2017 года лишь 40 выходцев из Йемена подали заявки на получение статуса беженцев. 14 из них такой статус получили, а 18 человек получили разрешение временно остаться в РК по гуманитарным соображениям. В нынешнем году на острове зафиксирован наплыв выходцев из Йемена, и по состоянию на конец мая их число превысило 500 человек. Подобное явление обусловлено тем, что ранее часть граждан Йемена направилась в Малайзию, где они могли находиться без визы до 90 дней, и по истечении этого срока некоторые отправились на остров Чечжудо, где для привлечения туристов действует безвизовый режим. Бурный рост численности выходцев из Йемена вызвал острые споры в южнокорейском обществе. Сторонники предоставления им статуса беженцев ссылались на соответствующий закон. Противники опасались возможного роста преступности, террористической угрозы и роста числа нелегальных рабочих. 30 апреля правительство РК запретило йеменцам покидать остров Чечжудо, а начиная с первого июня был отменён безвизовый режим с Йеменом.



