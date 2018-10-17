Две Кореи и командование ООН обсудили демилитаризацию объединённой зоны безопасности  

16 октября в пограничном пункте Пханмунчжом состоялись переговоры военных представителей двух Корей и командования ООН по вопросу демилитаризации объединённой зоны безопасности. Стороны ознакомились с ходом работ по разминированию данной зоны, которые проводятся с 1 октября. Они обменялись мнениями по вопросам демонтажа контрольных пунктов, сокращения численности военнослужащих, отказа от использования огнестрельного оружия, пересмотра условий применения оборудования для ведения наблюдения и другим рабочим моментам. Решено провести дополнительные встречи с целью обсуждения демилитаризации и проведения взаимных инспекций. Работы по разминированию объединённой зоны безопасности планируется завершить до 20 октября, а к концу месяца - меры по демилитаризации.





Объединённая зона безопасности расположена вдоль военной демаркационной линии в пограничном пункте Пханмунчжом. Её ширина составляет 800 метров с востока на запад и 600 метров с юга на север. В ней проводятся заседания военной комиссии по перемирию в Корее. Кроме того, с сентября 1971 года, когда в ней прошла встреча представителей Обществ Красного Креста Юга и Севера, объединённая зона безопасности является местом межкорейских контактов. По соглашению о перемирии, зону должны охранять полицейские, по одному взводу из обеих Корей, каждый из которых вооружён одним пистолетом. Однако её охраняют по батальону жандармов. Ужесточение охраны в объединённой зоне безопасности обусловлено инцидентом 18 августа 1976 года, когда северокорейские солдаты убили двух офицеров армии США. Демилитаризация объединённой зоны безопасности может стать символом смягчения напряжённости.