Глава 6. Хо Сэн Вон пошёл уговаривать разбойников (3)

Разбойники угрожали забрать жизнь нашего героя, но он спокойно к этому отнёсся. Он обратился к одному из разбойников, который кричал на него: «Ха-ха! У меня есть к вам один вопрос. Если у вас есть тысяча нян. Сколько нян каждый из вас получит?» Хо Сэн Вона никто не понял. Разбойники начали шуметь: «Зачем ему задавать такой вопрос? Но всё же интересно, сколько денег мы можем получить?» Мужчина с длинной бородой ответил: «Ну, на одного приходится один нян». Из его ответа наш герой понял, что количество разбойников ровно тысяча человек. Учёный Хо на этом не успокоился: «Тогда у меня ещё вопрос. Есть ли у вас жены?» Ответ разбойников был «Нет». Дело в том, что многие оставили свою семью в родном городе. На вопрос, имеют ли они земли для сельского хозяйства, снова разбойники ответили «Нет». Наш герой продолжал спрашивать: «Интересно. Почему вы не женитесь? Семья, дом, работа – эти вещи необходимы для нормальной жизни. Если бы вы жили, как обычные люди, не надо было бы подвергать себя опасности. Вечная погоня за вами, разве вас устраивает нынешняя жизнь?» Разбойники грубо ответили: «А ты думаешь, что мы хотим жить, как преступники? Мы тоже хотим дом, землю и семью, но учитывая нашу ситуацию, эта мечта невыполнима. Да и проблема не в желании, а в деньгах!» Их ответ рассмешил нашего героя: «Вы зарабатываете на грабежах, но у вас тем не менее нет денег? Насколько я знаю, вы ограбили уже несколько богатых людей. Ну, ладно. Если это правда, то я могу вам помочь. Завтра отправьтесь на берег моря. Там вы увидите ряд кораблей с красными флагами. На кораблях куча денег. Берите столько, сколько хотите». Предложение Хо Сэн Вона вызвало среди разбойников растерянность. Ведь они никогда не представляли себе, что они могут иметь такую большую сумму денег. Пока они разобрались в правдивости предложения нашего героя, он спустился с горы.

Когда он стал исчезнуть из виду, разбойники поняли, что он уже убежал: «Он точно сошёл с ума. Чтобы спасти себя, он просто разыграл нас!» Все ругали сбежавшего янбана. Но среди них были люди, которые хотели верить в слова Хо Сэн Вона: «А вдруг это правда?» Услышав споры между ними, мужчина с длинными бородами строго приказал: «Всем молчать! Разыграл нас этот янбан или нет, мы сможем узнать только завтра. Когда солнце встанет, пойдем на берег и узнаем правду. Вам не стоит спорить между собой».