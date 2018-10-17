



Нечетные числа корейцы считали солнечными и поэтому удачными, а если на дату выпадало двойное нечетное число, то день считался еще более особенным. На такие дни часто приходились праздники - Новый год (1 января), летний праздник Тано (5 мая) и другие. 9 сентября отмечали праздник Чунянчжоль, считавшийся символом вечности и завершенности. Подробнее о нем вы узнаете в нашем выпуске.





Выпуск 384. Праздник Чунянчжоль

* Песня "Хынтхарён" - Ким Су Ён (вокал)

* Песня "Возле хризантемы" (композитор Хван Бён Ги) - Ким Гён Бэ (вокал), Ким Сон Хан (смычковая цитра комунго), Хон Чжон Чжин (бамбуковая флейта тэгым)

* Мелодия "Санчжагосэ" (композитор Чо Вон Хэн) - Чан Ын Сон (смычковая цитра комунго)