«Предательская роза» (배반의 장미/Too Hot to Die, 2018)





Жанр: комедия

Режиссер: Пак Чжин Ён

В ролях: Ким Ин Квон, Чон Сан Хо, Сон Дам Би и др.

Премьера: 18 октября 2018 года

Ограничение: детям старше 15-ти лет





На место прибыли «Последний фейрверк», «Неудавшаяся жизнь», «Счастье в оценках» и «Предательская роза».





Каждый из трех главных героев фильма считает свою жизнь самой убогой и самой несчастной. Однажды трое горемык встречают молодую женщину и решают вместе с ней отправиться в иной мир, создав для этой цели кружок по интересам.

Пён Нам «Последний фейрверк», Сим Сон «Неудавшаяся жизнь», Ту Сок «Счастье в оценках» готовятся под конец своей жизни воплотить в жизнь заветные мечты, записанные в особый список. Но как только к ним присоединяется жутко красивая и привлекательная Ми Чжи по прозвищу «Предательская роза», в головах каждого героя намечаются изменения...

Начинается занимательная история о том, как темное прошлое Ми Чжи доставляет всем героям немало проблем!