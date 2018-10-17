Narsha о возвращении Brown Eyed Girls

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Певица Narsha, известная также как участница женской группы Brown Eyed Girls, снялась в фотосессии для журнала bnt и дала большое интервью. На вопрос о возможном распаде Brown Eyed Girls из-за длительного перерыва в творческой деятельности певица ответила строго отрицательно. «Мы откладываем возвращение на сцену из-за плотного графика всех девочек. Да, каждый занят в своих личных проектах, но на данный момент переговоры о возвращении группы идут полным ходом. Я думаю, совсем скоро мы вас обрадуем хорошими новостями», - пояснила ситуацию Narsha. Напомним, 2 года назад артистка вышла замуж и сейчас большую часть времени посвящает мужу. Планов на детей, по ее словам, у нее пока нет. Поэтому остается ждать, как скоро группа Brown Eyed Girls запишет новый альбом и отправится в тур.