Дебют IZ*ONE уже на носу

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29 октября на небосклоне корейской поп-музыки появится новая женская группа, чей официальный дебют ждут уже десятки тысяч фанатов. 15 октября на официальной странице новоиспеченной группы IZ*ONE были представлены промо-снимки дебютного альбома под названием «Колорайз» (1st Mini Album [COLOR*IZ]), а также снимки всех 12 участниц группы – Чан Вон Ён, Мияваки Сакура, Чо Ю Ри, Чхве Е На, Ан Ю Чжин, Ябуки Нако, Квон Ын Би, Кан Хе Вон, Хонда Хитоми, Ким Чхэ Вон, Ким Мин Чжу и Ли Чхэ Ён, очаровательных и по-своему харизматичных артисток. Сама группа IZ*ONE была сформирована по результатам телепрограммы «на выбывание» под названием PRODUCE 48, и поэтому в финальный состав попали самые талантливые и способные девушки. Остается ждать официального дебюта, который состоится 29 октября в 18:00 по местному времени вместе с релизом первого мини-альбома «Колорайз».