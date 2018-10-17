Ли Чжи Ын, она же IU, удостоилась премии

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Певица IU, она же актриса Ли Чжи Ын удостоилась премии за лучшую роль в телесериале. 13 октября в концертном зале столичного университета Кёнхи состоялась церемония награждения премии 2018 APAN Star Awards, на которой Ли Чжи Ын получила приз как лучшая актриса за роль в телесериале «Мой мистер» (나의 아저씨). Получив награду, она сказала со сцены, что это самый большой приз в ее карьере, который она получила под именем Ли Чжи Ын. Также артистка поблагодарила режиссера Ким Вон Сока и сценаристку Пак Хэ Ён, выбравшую ее на главную роль. «В течение всех эти шести месяцев нам было очень трудно на съемках, хотя мы вкладывали душу в наше общее дело. И несмотря на некоторые недочеты, вы поддержали нас и за это я говорю вам большое спасибо. Будем еще больше работать», - добавила Ли Чжи Ын.