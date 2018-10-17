Группа BTS выступила в Париже

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Известная мужская поп-группа BTS выступила на концерте, посвященном культурному обмену между Кореей и Францией, на котором присутствовал Президент страны Мун Чжэ Ин с супругой Ким Чжон Сук. 14 октября в 16:00 по местному времени в Париже состоялся праздничный концерт под названием «Слушаем корейскую музыку» (한국 음악의 울림), посвященный дружеским отношениям двух стран в области культуры. На концерте выступали музыканты «пхансори», исполнители современной и фольклорной музыки, звучали музыкальные дорожки из сериалов, а затем на сцену вышел ведущий и представил последних исполнителей вечера – семерых участников группы BTS, пожалуй, самой популярной корейской группы. Услышанное вызвало бурную реакцию среди собравшихся почти 4 тыс.зрителей, а появившиеся на сцене ребята начали исполнять свой хит «ДНК» (DNA). Отовсюду стали проглядываться включенные камеры смартфонов, а первая леди Ким Чжон Сук радостно хлопала в такт. Напомним, BTS сейчас находятся в мировом туре, на 16 и 17 октября у них запланированы концерты в Берлине. Однако после звезды вернуться в «европейскую культурную столицу» Париж, чтобы дать дать два концерта 19 и 20 октября.