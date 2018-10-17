РК заняла 27-е место в мире по численности населения

Фонд ООН по народонаселению представил ежегодный доклад о мировой демографической ситуации и перспективах её развития. В настоящее время население РК оценивается в 51 млн 200 тыс. человек. По данному показателю страна занимает 27-е место в мире. Ежегодный прирост населения составляет 0,4%, что в три раза ниже среднего мирового показателя. Суммарный коэффициент рождаемости также находится на довольно низком уровне и равен 1,3. Данные тенденции происходят на фоне снижения доли несовершеннолетнего населения. В настоящее время доля детей до 14-ти лет составляет лишь 13% населения страны. По данному показателю РК делит последние строчки вместе с Японией, Италией, Германией и Португалией.





Тенденции к быстрому старению общества проявляются весьма отчётливо. Так, доля лиц старше 65-ти лет составляет 14% населения. Учитывая фактор низкой рождаемости и высокой продолжительности жизни, ожидается увеличение доли населения пожилого возраста. Стоит отметить, что средняя продолжительность жизни в РК составляет 79 лет для мужчин и 85 лет для женщин. Оценивая демографическую ситуацию, необходимо упомянуть о низких показателях статистики браков. В прошлом году зарегистрировано лишь пять браков в расчёте на тысячу человек. Это самый низкий показатель за последние 47 лет. Молодые люди всё чаще стараются откладывать рождение детей в среднем до 32-х лет, а среднемировой показатель составляет 28 лет. Поэтому в Корее в последнее время в отношении молодёжи всё чаще употребляют термин “поколение сампхо”, что в переводе означает отказ от трёх вещей: романтических отношений, брака и деторождения.